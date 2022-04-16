Ватикан замінив текст про “братні народи” на молитовну тишу

На традиційній Хресній ході у римському Колізеї не звучала теза про "братні народи.” Як повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш, це рішення Святий Престол прийняв через численні звернення українських католиків та реакції українського посольства.

За початковим задумом Римської Католицької Церкви, під час ходи на Страсну п'ятницю папа Франциск повинен був вимовити в промові роздумів при 13-му стоянні слова про братів і сестер, коли хрест тримали уродженки України і РФ - вони працюють в Італії в хоспісі. Частина із триманням хреста зберіглася, але замість ідеї про "братні народи" була молитовна тиша.

Фото: credo.pro Українка і росіянка спільно тримають хрест під час Хресної ходи у Ватикані

Запланований текст мав звучати так: «Господи, де Ти? Промов серед мовчання смерті та поділів і навчи нас творити мир, бути братами й сестрами, відбудувати те, що бомби хотіли би знищити».

Нагадаємо, українське посольство при Святому Престолі, глава УГКЦ, а також Апостольський нунцій передали у Ватикан бурхливу реакцію українців щодо проведення Хресної дороги в Колізеї.