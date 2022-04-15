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Росія оголосила 18 дипломатів ЄС persona nоn grata

В Євросоюзі зазначили, що такий крок РФ тільки посилить її міжнародну ізоляцію.

Росія оголосила 18 дипломатів ЄС persona nоn grata
Фото: EPA/UPG

РФ оголосила 18 дипломатів ЄС персонами нон-грата, вони найближчим часом мають покинути російську територію.

Інформацію оприлюднило МЗС Росії.

Російське міністерство викликало посла ЄС в Росії Маркуса Едерера. Йому висловили протест через видворення 5 квітня 19 росдипломатів з Євросоюзу та Європейського співтовариства з атомної енергії.

В ЄС відреагували на такі дії Російської Федерації.

"Європейський Союз висловлює жаль у зв'язку з необґрунтованим рішенням Російської Федерації про висилку 18 членів Представництва Європейського Союзу до Російської Федерації... Для п'ятничного рішення російської влади немає жодних підстав, окрім суто кроку у відповідь", - йдеться в заяві прессекретаря ЄС, опублікованій на сайті дипслужби.

У Євросоюзі зазначили, що "вибраний Росією курс дій ще більше посилить її міжнародну ізоляцію".

ЄС закликав Росію припинити війну в Україні та "повернутись до поваги міжнародних правил та до співпраці у своїх міжнародних відносинах".

Нагадаємо, в березні Варшава оголосила, що висилає близько 40 російських дипломатів через підозри в шпигунстві.

Раніше про видворення росіян оголосили Болгарія, Литва, Латвія та Естонія.

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