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Нові санкції ЄС проти Росії націлені на "Сбербанк"

Пріоритетом є "скорочення доходів Путіна".

Нові санкції ЄС проти Росії націлені на "Сбербанк"
Фото: EPA/UPG

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде націлений на "Сбербанк" і поставки нафти. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн газеті Bild am Sonntag, пише Reuters.

"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37% цього сектора". І, звісно, питання, пов'язані з енергетикою", - сказала вона. 

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС працює над "розумними механізмами", аби заборону на поставки нафти також можна було включити в наступні санкції.

Вона наголосила, що пріоритетом санкцій є "скорочення доходів Путіна".

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