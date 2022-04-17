Світ єдиний з Україною, – принц Гаррі

Під час виступу на суботній церемонії відкриття Ігор Нескорених у Гаазі принц Гаррі сказав, що «світ є єдиним» з Україною.

Про це повідомляє CNN.

Говорячи про українських військовослужбовців і жінок, які поїхали на змагання до Нідерландів, він сказав: «Ви сказали мені вчора, чому вирішили приєднатися до нас, незважаючи на всі шанси. Ви сказали, що ви прийшли на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб сказати свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні».

Напередодні старту турніру принц Гаррі та його дружина зустрілися з українськими спортсменами, які подарували йому календар Фонду «Повернись живим». Фонд уже кілька років бере активну участь у підготовці українських ветеранів до Ігор Нескорених.

Долучитися до збору коштів на потреби військових можна за посиланням.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також віддав шану українській команді.

«Єдність і солідарність завжди переможуть протистояння і конфлікт, – сказав він у заяві в Twitter. – Ми стоїмо пліч-о-пліч з українською спільнотою Invictus. Деякі з них не можуть бути тут, бо вони воюють на передовій. Інші загинули на війні. Вони в наших думках».

Ігри нескорених (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання, засновані принцом Гаррі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани.

7 квітня у бою з росіянами загинув срібний призер Invictus Games, боєць бригади імені Короля Данила Дмитро Сидорук.