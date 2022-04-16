Німеччина збільшить бюджет військової допомоги до 2 мільярдів євро, Україна отримає понад мільярд, - ЗМІ

Уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро, і ці кошти "значною мірою підуть на користь України". Про це у твіттері написав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Die Medienberichte sind zutreffend: Im #Ergänzungshaushalt wird die militärische #Ertüchtigungshilfe auf 2 Milliarden Euro angehoben. Die Mittel kommen weit überwiegend der #Ukraine zugute. Der @Bundeskanzler hatte dies frühzeitig angefordert. CL — Christian Lindner (@c_lindner) April 15, 2022

Як зазначає найбільший німецький телерадіоконсорціум компанія ARD, Олаф Шольц погодив збільшення військової допомоги через тиск на нього та федеральний уряд з боку "Зелених", "Вільних демократів", "ХДС" та частини соціал-демократів Шольца.

За даними ЗМІ, Україні буде надано більш як мільярд євро.

“Українці можуть використовувати кошти, щоб купувати потрібну їм зброю – за погодженням із США та іншими партнерами”, - зазначає ARD.

Щоб купувати зброю безпосередньо у Німеччини, потрібен дозвіл на експорт від федерального міністра економіки Роберта Хабека, а він в свою чергу також виступив за збільшення постачання зброї в Україну, зазначають німецькі журналісти.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки". За словами Штайнмаєра, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.