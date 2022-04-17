Десять олігархів РФ володіють у Британії нерухомістю на майже £800 млн - BBC

Багато хто з цих людей вважає Британію своїм рідним домом.

Десять російських олігархів, які потрапили під санкції через війну в Україні, володіють у Великобританії нерухомістю на загальну суму близько 800 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться в розслідуванні BBC, яка вивчила офшорні документи, записи земельного кадастру Великобританії, що стали надбанням громадськості, і судові документи.

Найбільше нерухомості розслідувачі нарахували в Романа Абрамовича (£230 млн), Алішера Усманова (£150 млн) та Олега Дерипаски (£70 млн). Є в переліку й донька міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якій можуть належати кілька квартир у Лондоні.

У ході розслідування журналісти помітили, що багато хто з цих людей вважає Британію своїм домом. Так, серед власності, яку скуповували олігархи, виявилися багатомільйонні заміські будинки на півдні Англії та розкішні квартири у найдорожчих районах Лондона.

BBC зазначає, що часто російські олігархи володіють майном у Великій Британії через низку підставних осіб і офшорних компаній, тому знайти реальних власників складно.

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