Триває відновлення моста на річці Трубіж біля Заворичів, поновлено рух потягів в одному напрямку (фото)

Сьогодні мають відновити колію і міст в обох напрямках.

Триває відновлення моста на річці Трубіж біля Заворичів у Броварському районі Київської області.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

“Відновили рух в одну сторону, зараз тривають роботи для укладання іншої сторони мосту”, – зазначив він.

Сьогодні мають відновити колію і міст в обох напрямках.

"Відбувся перший проїзд пасажирського потягу по цьому мосту, до цього проїхав вантажний потяг з гуманітаркою", – додав кореспондент.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, на Київщині дорожники розчищають траси та готують нові тимчасові переправи. У Бородянці ведуться роботи з облаштування тимчасового проїзду.