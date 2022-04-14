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В Ірпені, Бучі та Бородянці прибрано 125 кілометрів доріг

Також очищена частина міжнародної траси Київ-Чоп.

В Ірпені, Бучі та Бородянці прибрано 125 кілометрів доріг
Фото: Олексій Кубраков

Протягом девʼяти днів дорожники Київщини очистили 125 кілометрів доріг Ірпеня, Бучі та Бородянки, а також частину міжнародної траси Київ-Чоп. Про це повідомив міністр інфраструктури Олексій Кубраков.

У містах–героях – Ірпені, Бучі та Бородянці прибрано 125 км доріг. Прибираємо також міжнародні та регіональні дороги: М-06 Київ – Чоп – 102,6 км; М-07 Київ – Ковель – Ягодин –14 км; Р-30 Під’їзд до Ірпеня –2,8км; Т-10-01Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/ – 4,1км", - йдеться у повідомленні.

Також Кубраков додав, що наразі працюють дві переправи - Р-30 Під’їзд до Ірпеня, переправа через річку Ірпінь у селі Романівка та Р-02 Київ-Іванків-Овруч, переправа через річку Здвиж селі Катюжанка. Додатково будується ще шість переправ.

Нагадаємо, що понад 250 людей та 117 одиниць техніки продовжують роботи з розчищення вулиць та відновлення доріг Київської області. Відтак уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, буде відкрито маршрут Київ-Житомир.

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