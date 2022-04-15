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Від початку війни в Україні РФ втратила близько 20 тис. військових, 163 літаки і 8 кораблів

Генштаб оновив статистику.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками 50 діб війни.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня склали:

  • особового складу – близько 20 000 осіб,
  • танків – 756 од.,
  • бойових броньованих машин – 1976 од.,
  • артилерійських систем – 366 од.,
  • РСЗВ – 112 од.,
  • засобів ППО – 66 од.,
  • літаків – 163 од.,
  • гелікоптерів – 144 од.,
  • автомобільної техніки – 1443 од.,
  • кораблів/катерів – 8 од.,
  • цистерн з ПММ – 76 од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 135,
  • спеціальної техніки – 25,
  • пускових установок ОТРК – 4.

Нагадаємо, напередодні ввечері Міноборони РФ визнало, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув. Щоправда, у повідомленні не згадується, що російську "Москву" підбили українською ракетою "Нептун".

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