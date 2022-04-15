Від початку війни в Україні РФ втратила близько 20 тис. військових, 163 літаки і 8 кораблів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками 50 діб війни.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня склали:

особового складу – близько 20 000 осіб,

танків – 756 од.,

бойових броньованих машин – 1976 од.,

артилерійських систем – 366 од.,

РСЗВ – 112 од.,

засобів ППО – 66 од.,

літаків – 163 од.,

гелікоптерів – 144 од.,

автомобільної техніки – 1443 од.,

кораблів/катерів – 8 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 135,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК – 4.

Нагадаємо, напередодні ввечері Міноборони РФ визнало, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув. Щоправда, у повідомленні не згадується, що російську "Москву" підбили українською ракетою "Нептун".