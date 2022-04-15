Від початку війни в Україні РФ втратила близько 20 тис. військових, 163 літаки і 8 кораблів

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками 50 діб війни.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня склали:
- особового складу – близько 20 000 осіб,
- танків – 756 од.,
- бойових броньованих машин – 1976 од.,
- артилерійських систем – 366 од.,
- РСЗВ – 112 од.,
- засобів ППО – 66 од.,
- літаків – 163 од.,
- гелікоптерів – 144 од.,
- автомобільної техніки – 1443 од.,
- кораблів/катерів – 8 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 135,
- спеціальної техніки – 25,
- пускових установок ОТРК – 4.
Нагадаємо, напередодні ввечері Міноборони РФ визнало, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув. Щоправда, у повідомленні не згадується, що російську "Москву" підбили українською ракетою "Нептун".