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У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку

Стосунку до Другої світової війни він не мав.

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку
Фото: Мукачівська міськрада

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку.

Про це повідомили у Мукачевській міськраді.

“Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Стосунку до Другої світової війни не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці”, – йдеться у повідомленні.

Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погодив виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

Фото: Мукачівська міськрада

Танк демонтували працівниками комунального підприємства, його передадуть на відповідальне зберігання.

Фото: Мукачівська міськрада

Нагадаємо, минулого тижня у Мукачеві демонтували погруддя Пушкіна та відповідну меморіальну дошку зі школи №1. Школа також відмовляється від присвоєного імені російського поета.

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