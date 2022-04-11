Стосунку до Другої світової війни він не мав.

У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку.

Про це повідомили у Мукачевській міськраді.

“Танк встановили 1969 року із запасу 128-ої дивізії. Стосунку до Другої світової війни не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці”, – йдеться у повідомленні.

Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погодив виконавчий комітет Мукачівської міської ради.

Фото: Мукачівська міськрада

Танк демонтували працівниками комунального підприємства, його передадуть на відповідальне зберігання.

Фото: Мукачівська міськрада

Нагадаємо, минулого тижня у Мукачеві демонтували погруддя Пушкіна та відповідну меморіальну дошку зі школи №1. Школа також відмовляється від присвоєного імені російського поета.