Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора

Імовірно такі дії спрямовані на ускладнення майбутнього звільнення міста, вважає Денісова.

Окупанти зобов'язують дітей на тимчасово окупованих територіях розпочати навчання у районах, які перебувають на межі ведення бойових дій.

Про це повідомила в телеграмі Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади було виявлено інформацію, що в тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня російські окупанти змушують дітей іти до навчальних закладів. Імовірно, такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції майбутнього звільнення міста Збройними силами України та для можливих провокацій з жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони", - написала Денісова.

За її словами, у такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора.

Нагадаємо, що станом на 11 квітня 183 дитини загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації, 342 отримали поранення.

За інформацією з різних джерел, російські окупанти примусово вивезли з України 121 тис. українських дітей. Це і сироти, і ті, хто має батьків.