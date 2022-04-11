Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора

Імовірно такі дії спрямовані на ускладнення майбутнього звільнення міста, вважає Денісова.

Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Фото: EPA/UPG

Окупанти зобов'язують дітей на тимчасово окупованих територіях розпочати навчання у районах, які перебувають на межі ведення бойових дій.

Про це повідомила в телеграмі Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади було виявлено інформацію, що в тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня російські окупанти змушують дітей іти до навчальних закладів. Імовірно, такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції майбутнього звільнення міста Збройними силами України та для можливих провокацій з жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони", - написала Денісова.

За її словами, у такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора. 

Нагадаємо, що станом на 11 квітня 183 дитини загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації, 342 отримали поранення.

За інформацією з різних джерел, російські окупанти примусово вивезли з України 121 тис. українських дітей. Це і сироти, і ті, хто має батьків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також