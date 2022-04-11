Розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом майже повного знищення окупантами села Вільхівка на Харківщині.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Досудове розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

10 квітня група процесуальних керівників спільно зі слідчо-оперативною групою оглянула село.

Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю.

Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців.

“З урахуванням безпекового фактору на місці здійснено фото,- відеофіксацію з вилученням предметів і документів, що свідчать про збройну агресію з боку РФ”, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, мешканці, які залишилися в Ізюмі на Харківщині, повністю заблоковані. У місті жахливі руйнування після обстрілів з боку російських окупантів.