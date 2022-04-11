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Сили спецоперацій знищили підрозділ окупантів, в якому було багато учасників масових вбивств у Сирії

Командир БТГр був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3.

Сили спецоперацій знищили підрозділ окупантів, в якому було багато учасників масових вбивств у Сирії
Фото: Cили спецоперацій ЗСУ

ЗСУ під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області знищили частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів.

Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Йдеться про 1-у батальйонно-тактичну групу 70-го полку 42-ї мотострілецької дивізіїі 58-ї армії Південного округу РФ. Місце дислокації цього підрозділу - місто Шалі (Чечня).

"Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівникого і майже мертвого його знайшли наші вояки. Зауважимо: у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Донеччині та Луганщині українські військові відбили більше пʼятдесяти російських атак за тиждень.

А 7 квітня група Сил спеціальних операцій Збройних сил України захопила кілька одиниць техніки російської ППО. Мова йде про ЗРК "БУК" і бойовий пункт управління комплексу "БУК М1".

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