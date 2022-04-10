"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави", - Зеленський

Президент України наголосив - попри те, що Росія може використовувати проти України ще більше ракет та бомб, українські захисники готуються до цього і будуть відповідати.

Президент України Володимир Зеленський виступив з вечірнім зверненням до українського народу. Він зазначив, що наступного тижня російські війська перейдуть до масштабніших дій на сході України. Попри це, українські захисники готуються до цього і будуть відповідати.

"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб. Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно", - наголосив Зеленський.

Також Володимир Зеленський ще раз звернувся до представників влади інших країн. Він зазначив, що готовий приймати лідерів інших держав в Києві, залучати нові ресурси для допомоги Україні та обговорювати наступні пакети санкцій проти Росії.

Крім того Володимир Зеленський додав, що у дванадцяту річницю авіакатастрофи під Смоленськом солідарний з народом Польщі.

"Сьогодні – дванадцята річниця авіакатастрофи під Смоленськом, яка забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять у протидії російській агресії", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів нараду із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами, главою Офісу президента та керівниками силових відомств та РНБО. Йшлося про матеріально-технічне забезпечення сил безпеки та оборони та їхньої готовності до виконання поточних бойових завдань