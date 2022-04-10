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​Київ щодня приймає друзів з-за кордону, однак не всі візити є публічними, – Данілов

У столиці України побував один з колишніх міністрів оборони США.

​Київ щодня приймає друзів з-за кордону, однак не всі візити є публічними, – Данілов
Фото: Скріншот відео

Чимало представників держав-партнерів відвідують Київ, проте не всі візити є публічними. 

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону UAразом, повідомляє РБК-Україна.

«Відбуваються консультації, відбуваються зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити», – сказав він.

Секретар РНБО навів приклад візиту одного з колишніх міністрів оборони Сполучених Штатів. Із ним провели консультації щодо воєнних дій проти Росії.

Нагадаємо, учора з візитом у Києві побував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Австрії Карл Негаммер.

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