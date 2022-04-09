Джонсон приїхав до Києва і спілкується з Зеленським

Зустріч Зеленського та Джонсона не була анонсованою попередньо.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон здійснив візит до Києва. Наразі президент України Володимир Зеленський проводить з ним зустріч віч-на-віч.

Про це написав у Facebook заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

"Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - пише Сибіга.

Зазначимо, що зустріч Зеленського та Джонсона не була анонсованою попередньо.

Нагадаємо, що Німеччина та Великобританія пообіцяли надіслати Україні більше зброї та разом тиснути на Росію, запроваджуючи жорсткіші санкції.

У Міністерстві оборони Британії розглядають варіанти відправлення броньованого транспорту типу Mastiff, а також автомобілів на зразок Chakal, які можуть використовуватися як розвідувальні або патрульні.