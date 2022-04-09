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Маріуполь стримує 10 тисяч російських військових, - Зеленський

Від того, чи вистоїть місто, залежить напрям просування ворога, зазначив президент.

Маріуполь стримує 10 тисяч російських військових, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Від того, чи вистоїть Маріуполь, залежить те, у яких напрямках просуватиметься ворог. Про це президент України Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час спільного брифінгу з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, повідомляє Укрінформ.

«Стоїть Маріуполь... Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові - потужні та міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч, то значить вони (військові РФ - ред.) там будуть знаходитися, і не підуть на Схід тощо", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, все залежить від того, наскільки швидко реагуватимуть світові партнери з постачання зброї, а також від того, чи лідер РФ буде готовий іти далі.

"Все залежатиме від наших ЗСУ. Тому найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", - сказав президент.

Нагадаємо, за місяць "зеленого коридору" в Маріуполь жодного разу не вдалося доставити гуманітарну допомогу. На думку Зеленського, так відбувається тому, що російська сторона боїться, що світ побачить, що насправді відбувається в Маріуполі.

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