Окупанти відправляють заарештованих українців з Херсонщини та Мелітополя до СІЗО Криму

У Криму через це етапували багатьох ув'язнених.

Окупанти незаконно заарештовують українців у Херсонській області та Мелітополі, а потім відправляють у слідчі ізолятори Криму. Там мирних громадян жорстоко катують.

Про це сказав в телевізійному ефірі національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, інформує УНІАН.

"У Криму повідомляють, що звільнили СІЗО і етапували багатьох ув'язнених. Тепер слідчі ізолятори заповнюють заарештованими з окупованої території Херсонської області, а також Мелітополя", — повідомив Джемілєв.

Лідер кримських татар розповів, що ув'язненим, які залишилися, суворо заборонили контактувати з українськими полоненими. До незаконно заарештованих громадян нікого не пускають.

Нагадаємо, що 9 квітня в Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова.

7 квітня окупанти вкрали весь гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із фурами. У вантажі були ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни.