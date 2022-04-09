У Києві шахрай ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн

У Києві чоловік, який утримується у слідчому ізоляторі, ошукав понад 100 волонтерів.

Про це повідомляють у прес-службі Офісу генерального прокурора.

Чоловік утримується в Київському СІЗО за підозрою у виготовленні, зберіганні, пересиланні та збуті підробленої валюти.

За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення Росії до України він створив Telegram-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим.

Чоловік пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки тощо. У такий спосіб він ошукав понад 100 волонтерів на суму понад 1,3 млн грн. Під час обшуку у нього вилучили речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. Йому повідомили про підозру, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що з початком війни шахраї активізували спроби ошукати українців. Вони вміло маніпулюють, роблячи акцент на емоціях жалю та страху, користуються скрутним становищем своїх жертв.

На Житомирщині поліція розслідує шахрайство з волонтерською допомогою на понад 60 тисяч гривень.