З Херсона немає погоджених гуманітарних коридорів, - мер

Люди намагаються евакуюватись на власний страх та ризик.

З Херсона станом на 9 квітня немає жодного погодженого "зеленого коридору" для виїзду з міста.

Про це повідомив херсонський міський голова Ігор Колихаєв, інформує міська рада.

Водночас люди намагаються евакуюватись з міста без погоджених гуманітарних коридорів, на власний страх та ризик.

Колихаєв наголосив, що він разом із заступниками, керівниками комунальних підприємств залишаються в окупованому місті.

"Робимо усе, аби життєдіяльність міста була забезпечена на 100%. Хочу звернутись до кожного херсонця: любіть своє місто і завжди пам'ятайте, що Херсон – це Україна!", - наголосив міський голова.

Наразі Херсон окупований. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за "ХНР". Проте депутати облради відкинули цю ідею. У місті постійно проходять мітинги на підтримку України. У відповідь на це окупанти викрадають місцевих активістів, політиків, громадських діячів.

Нагадаємо, що 9 квітня в Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова.

3 квітня херсонський журналіст Костянтин Риженко, про зникнення якого стало відомо 31 березня, вийшов на зв’язок. Він сказав, що втратив доступ до своїх основних облікових записів і перебуває "у бігах".