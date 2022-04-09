Шольц звернувся до Путіна: "Ти руйнуєш майбутнє своєї країни", - DW

Канцлер Німеччини перейшов на "ти" під час передвиборчого мітингу.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на передвиборчому мітингу Соціал-демократичної партії (СДПН) у Любеку вкотре закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні та звернувся до нього на "ти".

"Ти руйнуєш майбутнє своєї власної країни", - цитує Шольца "DW".

При цьому канцлер зазначив, що Путіну властиве імперське мислення, "відоме нам з 19-го, 18-го, 17-го та інших століть", та наголосив, що західні санкції "вже сильно впливають на економічний розвиток Росії", і запевнив Кремль у тому, що Берлін і надалі постачатиме Україну оборонним озброєнням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоканцлер Німеччини Олаф Шольц відкладає ухвалення остаточного рішення щодо постачання в Україну високотехнологічних танків для війни з Росією. Це відбувається попри тиск з боку високопоставлених членів правлячої коаліції.