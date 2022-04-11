ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
У Дніпрі ворог вдарив ракетами по інфраструктурному обʼєкту, в області – по фермі
У Дніпрі ворог вдарив ракетами по інфраструктурному обʼєкту, в області – по фермі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ обстріляли кожне місто Луганщини, – Гайдай

ЗСУ відбили атаку в районі міста Золоте.

Війська РФ обстріляли кожне місто Луганщини, – Гайдай
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Російській війська штурмували район міста Золоте, але українські військові відбили атаку. При цьому ворог обстріляв кожне місто Луганщини. Про це повідомив Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Телеграм каналі.

"Атаку під Золотим відбито, втім ворогом обстріляне кожне місто Луганщини.

В нашій області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. 

Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках.

Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам," - йдеться у повідомленні.

За даними Гайдая, загалом на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів і 8 артилерійських систем армії РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також