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10 квітня протиповітряна оборона знищила 13 повітряних цілей: один літак та чотири вертольоти

ППО продовжують боронити українське небо.

10 квітня протиповітряна оборона знищила 13 повітряних цілей: один літак та чотири вертольоти
Фото: defence-ua.com

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ за добу, 10 квітня, знищила 11 повітряних цілей.

Про це командування ПС ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

"У неділю, 10 квітня, протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України знищено 11 повітряних цілей російських загарбників. Зокрема, один літак (Су-34), чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52), три безпілотних літальних апарати (ОТР) та три крилаті ракети (Х-59)", - сказано у повідомлені.

Нагадаємо, українська ППО 9 квітня вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів. 

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