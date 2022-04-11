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Джуліан Леннон на підтримку України вперше заспівав пісню батька "Imagine"

Раніше син Джона Леннона заявляв, що ніколи не виконуватиме цю пісню публічно.

Джуліан Леннон на підтримку України вперше заспівав пісню батька "Imagine"
Фото: скрін відео

Джуліан Леннон виконав одну з найвідоміших сольних пісень свого батька Джона Леннона учасника гурту The Beatles – “Imagine”. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Виступ відбувся у межах кампанії Stand Up Ukraine.

"Війна в Україні – це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов’язаним відповісти найзначнішим чином. Тому сьогодні я вперше публічно виконав пісню мого батька "Imagine," - написав музикант.

В описі до відео на YouTube він також зазначив: "Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати Imagine, був би кінець світу. Але його (Джона Леннона, - Ред.) тексти відображають наше колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. У результаті вбивчого насильства мільйони невинних сімей були змушені покинути затишок своїх домівок, шукати притулку в іншому місці. Я закликаю світових лідерів і всіх, хто вірить у почуття Imagine, стати на захист біженців у всьому світі! Будь ласка, захищайте та жертвуйте від серця. #StandUpForUkraine"

Джон Леннон — британський рок-музикант, співак, композитор, художник, письменник, політичний активіст. Засновник та учасник гурту The Beatles, один із найвпливовіших музикантів XX століття.

За опитуванням медіакорпорації BBC в 2002 році, Джон Леннон посів восьме місце у списку ста найвизначніших британців усіх часів; журнал "Rolling Stone" у 2008 році включив його до п’ятірки найкращих виконавців усіх часів.

У пісні “Imagine” Леннон виразив уявлення про те, як повинен бути влаштований світ. Він проповідував ідеї рівності й братерства людей, миру, волі. Це зробило його іконою хіпі й одним із найзначніших громадських діячів 1960-х – 1970-х.

Нагадаємо, Pink Floyd уперше за 28 років випустив нову пісню. Трек присвячений Україні.

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