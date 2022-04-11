Джуліан Леннон на підтримку України вперше заспівав пісню батька "Imagine"

Джуліан Леннон виконав одну з найвідоміших сольних пісень свого батька Джона Леннона учасника гурту The Beatles – “Imagine”. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Виступ відбувся у межах кампанії Stand Up Ukraine.

The War on Ukraine is an unimaginable tragedy...



As a human, and as an artist, I felt compelled to respond in the most significant way I could. So today, for the first time ever, I publicly performed my Dad’s song, IMAGINE. pic.twitter.com/Qcggk2XaAx — Julian Lennon (@JulianLennon) April 8, 2022

"Війна в Україні – це неймовірна трагедія. Як людина і як артист я відчував себе зобов’язаним відповісти найзначнішим чином. Тому сьогодні я вперше публічно виконав пісню мого батька "Imagine," - написав музикант.

В описі до відео на YouTube він також зазначив: "Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди казав, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати Imagine, був би кінець світу. Але його (Джона Леннона, - Ред.) тексти відображають наше колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов і єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі сподіваємося. У результаті вбивчого насильства мільйони невинних сімей були змушені покинути затишок своїх домівок, шукати притулку в іншому місці. Я закликаю світових лідерів і всіх, хто вірить у почуття Imagine, стати на захист біженців у всьому світі! Будь ласка, захищайте та жертвуйте від серця. #StandUpForUkraine"

Джон Леннон — британський рок-музикант, співак, композитор, художник, письменник, політичний активіст. Засновник та учасник гурту The Beatles, один із найвпливовіших музикантів XX століття.

За опитуванням медіакорпорації BBC в 2002 році, Джон Леннон посів восьме місце у списку ста найвизначніших британців усіх часів; журнал "Rolling Stone" у 2008 році включив його до п’ятірки найкращих виконавців усіх часів.

У пісні “Imagine” Леннон виразив уявлення про те, як повинен бути влаштований світ. Він проповідував ідеї рівності й братерства людей, миру, волі. Це зробило його іконою хіпі й одним із найзначніших громадських діячів 1960-х – 1970-х.

Нагадаємо, Pink Floyd уперше за 28 років випустив нову пісню. Трек присвячений Україні.