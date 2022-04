Благодійний фонд гурту Metallica пожертвував $500 000 на допомогу українським переселенцям

Our friend @Andrew_Cremeans has donated a new, incredible design for the @AWMHFoundation’s #MonthsOfGiving2022 t-shirt! Proceeds from the sale of this shirt go to @WCKitchen’s #ChefsForUkraine campaign.



Pre-order yours ➡️ https://t.co/zdIbL3sDtN#AWMH #MetallicaGivesBack #WCK pic.twitter.com/GZE0NJVk6U