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Благодійний фонд гурту Metallica пожертвував $500 000 на допомогу українським переселенцям

Кошти пішли на Світову центральну кухню, яка годує вимушено переміщених осіб. 

Благодійний фонд гурту Metallica пожертвував $500 000 на допомогу українським переселенцям
Фото: Metallica twitter

Благодійний фонд американського бенду Metallica "All Within My Hands Foundation" пожертвував $500 000 на допомогу вимушено переміщеним українцям. 

Пожертва зроблена для Світової центральної кухні, яка забезпечує харчуванням людей, які покинули свої домівки внаслідок війни з Росією, пише NME.

"Робота, яку шеф-кухар Хосе Андрес і віддані своїй справі кухарі Світової центральної кухні виконують на передовій гуманітарної кризи, просто неймовірна", – заявив барабанщик гурту Ларс Ульріх.

Він додав, що Metallica підтримує команди Світової центральної кухні, яка допомагає мільйонам українців у шести країнах. 

Гурт також оголосив, що хотів би зібрати ще більше коштів на допомогу – $100 000 000 за декілька місяців. Для досягнення цієї мети музиканти продають футболки, дизайн яких розроблено художником Ендрю Кремінсом. Усі доходи підуть на користь World Central Kitchen.

World Central Kitchen – заснована шеф-кухарем Хосе Андерсом організація, що надає харчування постраждалим від гуманітарних, кліматичних та інших криз. Кухарі цієї організації для годування переміщених українців працюють зокрема і у Львові. 

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