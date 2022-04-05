NOVA OPERA представить у Львові прем'єру опери “Мистецтво війни”

7 квітня о 19:00 у Львівському органному залі відбудеться прем'єра гра[н]д-опери "Мистецтво війни" від формації NOVA OPERA та композитора Сергія Вілки.

Оперу створено за мотивами класичного давньокитайського трактату і безпосередніх рефлексій над тим, що відбувається зараз в Україні. За словами автора лібрето - Мирослава Лаюка, - "класичний військовий трактат Сунь-Цзи пропонує діяти, рекомендує як не дати ворогу застати нас у стані заціпеніння. "Мистецтво війни" - це історія про нелегкий шлях до неминучої перемоги.

"У цьому проєкті ми шукаємо голос музики, театру, мистецтва в жорстких реаліях нашого дня", - каже режисер Богдан Поліщук. "Мистецтво - така само зброя, як і кулемет. І, на мою думку, українські митці мають мобілізуватися до боротьби за незалежність на своєму культурному фронті".

Інтструментальний склад постановки включає у себе струнні, перкусію, флейту, кларнет, фортепіано та орган. Традиційним для формації NOVA OPERA є використання вокальної імпровізації та розширених технік співу: від академічного, народного та джазового вокалу до горлового співу, які дозволяють досягти максимального ефекту на межі можливостей людського голосу.

Вхід на подію за попередньою реєстрацією.

Нагадаємо, з 1 квітня, у Львівській області відновлюють роботу заклади культури. За словами начальника Львівської ОВА Іван Собко, музеї, театри, заповідники мають відновити роботу, наскільки це можливо за умов війни.