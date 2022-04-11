Як жити в очікуванні ядерного вибуху? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Як жити в очікуванні ядерного вибуху?

Сама постановка питання вже начебто викликає паніку. Але гірше, коли тривожні питання просто крутяться у вас в голові. Ви забобонно не можете їх озвучити, “щоб не накликати біди”. А вони все одно вас потайки гризуть.

Тут ключове буде “як жити в очікуванні”, а не “що робити у випадку”. На те є хіміки, фізики і компетентні військові.

Кожного разу, коли з’являється принципово новий вид озброєння, це супроводжується двома типами переживань. Перший - що от тепер вже точно буде кінець світу, другий - після застосування нової зброї - що це аморально і “ніколи більше”. Періодичні апокаліптичні очікування людства відомі з часів Середньовіччя. Вони були пов’язані з містикою чисел, але відбувалися на тлі безперестанних воєн, які тягнуться з відносно невеликими перервами до сьогодення.

Разом з тим, наша культурна “бульбашка” привчила нас до пацифістського мислення, при якому війна - це якесь виняткове явище. Це те саме “ніколи більше”, про яке я вже сказав вище. На нашу думку, війна в принципі не могла статися (з огляду на кількість різних ліберальних заклинань і демократичних пояснень). І це один з травмуючих факторів.

Ще один травмуючий фактор - це відсутність у ворога моралі і етики, як соціально-політичних регуляторів агресії. Натомість у нього є ядерна та хімічна зброя.

Фото: EPA/UPG Росіяни показують свою ядерну зброю на військовому параді, 2016 рік

Два-три покоління українців, починаючи з народжених в СССР, виховані на гіпотетичних, а потім втілених у апокаліптичних триллерах, образах взаємного масового пуску міжконтинентальних балістичних ракет і подальшої загибелі людства. Звісно, крім самих героїчних героїв і героїнь, до яких читач і глядач себе з полегкістю зарахує і з полегкістю полізе вночі в холодильник. При цьому найбільше, що йому загрожувало, це - ожиріння.

Ядерного вибуху у тому вигляді, як ми про нього думаємо, точно не буде.

Ядерна і хімічна зброї - це, попри їхню смертоносність, оперативно-тактичні інструменти досягнення певних військових цілей. Їхнє стратегічне призначення - демонстрація, залякування (Хіросіма, Хагасакі). Я мушу ще назвати тут спеціальні імітаційні заряди, які створюють атомоподібну (вибачте, фізики) грибовидну хмару. Після Другої світової ядерні держави масово проводили випробувальні підриви ядерних боєприпасів в повітрі, на землі, в воді, під землею. (Любительки “бікіні”, погугльте походження цієї назви). Світ сприймав це досить поблажливо, і ознак загибелі не виказував.

Ви слушно скажете, що мало втіхи, коли така штука звалиться на твоє місто, і я погоджуся. Хороша новина, якщо можна так сказати, в тому, що це буде остання дія в житті більшості москалів. Якщо вона вас мало втішає, з чим теж згідний, то тактичний ядерний боєприпас не утворює непрохідну на віки територію, а розчищає плацдарм для подальшого наступу власних військ. Це може бути міна з “Піону” чи щось подібне. Це дуже сильно, але ріки не пересохнуть і вулкани не прокинуться. Горе тим, хто в зоні ураження, але поза нею життя продовжиться.

З хімічною зброєю справа ще складніша, її убивчість дуже залежить від вітру і від погоди взагалі. Хлор (іприт) у Першу Світову війну вживався у “траншейній війні”, бо цей газ важкий і він природним чином затікав в окопи і траншеї, вбиваючи людей там. Нервово-паралітичні гази також мають своє бойове призначення, залежно від задачі. Але й такі самі вади. І у нас в голові ще тримається страшний образ з Голокосту, “Циклон-Б”, газові камери в концтаборах як моторошний інструмент масового знищення.

Це я до того, що і у “ядерному” і у “хімічному” випадках у нас в головах є суміш моторошних картинок, як цілком достовірних, так і вірогідних або зовсім фантастичних.

Чи є підстави для тривоги? Є. А от для тривожного розладу - ні. Поясню різницю.

Все вищесказане є підставою для тривоги у тому випадку, якщо вам, от саме зараз конкретно, більше нема за що тривожитися. У вас є їжа, вода, електрика, тепло. Так, ви як і я, переживаєте за близьких, за наших воїнів, за Україну. Це нормально, це робить нас людьми.

Але не давайте гіпотетичним переживанням зайняти місце реальних. Тобто є явища, в яких ви безпосередньо задіяні, і можете зменшити тривожність через особисту участь. А є явища, які вас тривожать, але на які ви не впливаєте.

Наприклад, вибори президента або прем’єра в сусідній країні. Я не порівнюю перевибори якогось очільника з ядерним вибухом, хоча політика іноді - це теж зброя масового ураження. Я про те, що не можна дати тривозі про невизначене і гіпотетичне перейти в ваш конкретний тривожний розлад, який буду порушувати ваше щоденне життя. У нас і без того клопотів вистачає.

Страх імовірного ядерного вибуху чи хімічної атаки виносить нас з відчуття реальності “тут і зараз”, приводить в заціпеніння, і ви гірше контролюєте себе і ситуацію довкола. Це і є стратегічна мета погрожування тим, про що ми говоримо. Не дайте ворогу її досягнути у вашій свідомості.