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Про наміри рашистів у Придністров'ї знаємо усе, - Одеська ОВА

Контрдиверсійна робота в області триває.

Про наміри рашистів у Придністров'ї знаємо усе, - Одеська ОВА
Фото: Facebook-сторінка Братчука

В Одеській ОВА знають про військову загрозу росіян з боку окупованого Придністров'я і вживають необхідних заходів.

Про це у телеграмі заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ніч минула без обстрілів, хоча й під сигнали повітряної тривоги. Щодо можливих провокацій з боку рашистів, які перебувають на тимчасово окупованій території Молдови, у так званому Придністров'ї. Хочу одразу попередити, що про ці наміри та їхніх запланованих виконавців знаємо усе. Контрдиверсійна робота триває, не про всі заходи можемо зараз сказати", - сказав Братчук.

Братчук також подякував громадянам за дотримання порядку під час подовженої комендантської години. Також речник ОВА закликав одеситів підтримувати один одного "чорноморською посмішкою".

11 квітня у зведенні Генштабу повідомили, що не виключається проведення збройними силами РФ провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

Раніше повідомлялося, що на аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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