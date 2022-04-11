183 дитини загинули в Україні через агресію росіян

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 938 закладів освіти.

Авто з написом 'Діти' та пострілами зі стрілкової зброї

183 дитини загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації, 342 отримали поранення. Дані уточнюються, бо тривають бої.

Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 110, Київській - 98, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що за інформацією з різних джерел, російські окупанти примусово вивезли вже 121 000 українських дітей. Це і сироти, і ті, хто має батьків.

А 4 квітня російські війська вдарили по дитячій лікарні в Миколаєві. Внаслідок обстрілу Миколаєва 4 квітня 12 людей загинуло та 41 поранено, серед них четверо дітей.