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Кім показав відео вчорашнього удару по дитячій лікарні в Миколаєві

4 квітня внаслідок обстрілу міста 12 людей загинуло та 41 поранено, серед них – четверо дітей.

Кім показав відео вчорашнього удару по дитячій лікарні в Миколаєві
Фото: скрин відео

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав відео удару російськими військами по дитячій лікарні в Миколаєві 4 квітня.

"Учорашній удар по секретному медичному об'єкту – дитяча лікарня", – написав Кім у фейсбуці.

"А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні", – прокоментував він оприлюднене фото, на якому видно вирву від снаряду чи його осколка на дитячому майданчику.

Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Офіс генерального прокурора сьогодні повідомив, що внаслідок обстрілу Миколаєва у понеділок, 4 квітня, 12 людей загинуло та 41 поранено, серед них четверо дітей. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, 4 квітня російські окупанти обстріляли цивільне населення у місті Миколаєві. Від вибухів ворожих снарядів пошкоджені житлові будинки та автотранспорт містян, а також об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні. 

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