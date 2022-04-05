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Вдалося евакуювати пацієнтів лікарні в Балаклії, - Синєгубов

18 осіб уже у безпечному місці.

Вдалося евакуювати пацієнтів лікарні в Балаклії, - Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Facebook/Олег Синєгубов

Вдалося евакуювати 18 пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли російські військові

Про це в Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"18 пацієнтів закладу вже у безпечному місці та продовжують лікування", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, РФ обстріляла районну лікарню в Балаклії 2 квітня. Тоді очільник Харківської ОВА повідомив, що потребують евакуації близько 70 пацієнтів і медичний персонал.

Того ж дня Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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