Російські окупанти дистанційно розкидали в Індустріальному районі Харкова міни уповільненої дії. Триває розмінування.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Проспект Олександрівський у Харкові перекрито між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського. Близько 1:00 11 квітня російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері можуть вибухнути будь-якої миті.

Рятувальники та поліція оточили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування. За пів години перебування на місці журналісти почули щонайменше три вибухи. Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на проспекті Олександрівському.

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, що російські окупанти скидають на Харків бомби на парашутах. Мер міста Ігор Терехов закликав харків'ян не наближатися до таких снарядів та відразу повідомляти про них рятувальників.

Також у Харківській області зафіксували колону російської військової техніки, яка рухається до обласного центру через селище Великий Бурлук. Довжина колони становить 12,8 кілометра.