Днями їх встановлять у Бородянці.

Закарпаття передало Київщині 18 спеціальних модульних будинків. Їх встановлять у Бородянці, де тимчасово проживатимуть фахівці, які ведуть пошукові роботи та розбирають завали.

Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"18 спеціальних модульних будинків прибули до місця призначення. Днями їх встановлять у Бородянці, де від рук загарбників інфраструктура найбільше постраждала", - написав Микита.

Він подякував Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні The Ukrainian Relief Found за надання модульних будинків та підтримку.

Фото: facebook/ Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА

Фото: facebook/ Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА

Фото: facebook/ Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА

Як повідомлялося, під час візиту на Закарпаття колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі передав допомогу у вигляді спеціальних модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.

Нагадаємо, що підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирають завали у Бородянці на Київщині. За інформацією місцевої влади, росіяни майже знищили Бородянку, близько 200 жителів зникло безвісти.