Закарпаття передало Київщині 18 спеціальних модульних будинків. Їх встановлять у Бородянці, де тимчасово проживатимуть фахівці, які ведуть пошукові роботи та розбирають завали.
Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
"18 спеціальних модульних будинків прибули до місця призначення. Днями їх встановлять у Бородянці, де від рук загарбників інфраструктура найбільше постраждала", - написав Микита.
Він подякував Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні The Ukrainian Relief Found за надання модульних будинків та підтримку.
Як повідомлялося, під час візиту на Закарпаття колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі передав допомогу у вигляді спеціальних модульних будинків, які можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов.
Нагадаємо, що підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирають завали у Бородянці на Київщині. За інформацією місцевої влади, росіяни майже знищили Бородянку, близько 200 жителів зникло безвісти.