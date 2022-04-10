Шмигаль розповів, які області та по скільки отримають на ліквідацію наслідків воєнних дій

Кошти спрямують на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, які області та скільки коштів отримають для відбудови звільненої інфраструктури.

За словами Шмигаля, 400 млн грн передбачили для Київської області. По 250 млн грн отримають Чернігівська та Сумська області. Ще 100 млн грн передбачено для Житомирщини.

"Направляємо з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій... Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області.

"З боку Уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій", - додав глава українського уряду.

Нагадаємо, за даними ДСНС України, з 24 лютого, від початку війни Росії проти України, окупанти повністю знищили 651 будинок, а частково пошкодили близько 3780 житлових будинків.

В Мінекономіки повідомили, що війна завдала Україні збитків на $120 млрд, не працює 50% бізнесу.

На початку квітня Денис Шмигаль розповів, як відбудовуватимуть звільнені Київську, Чернігівську та Сумську області.