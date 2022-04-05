"Укрзалізниці" дозволили закуповувати і передавати будматеріали, "Нафтогазу" виділили кредит у розмірі 4,5 млрд грн для відновлення критичної інфраструктури.

Під час засідання Кабміну 5 квітня Денис Шмигаль розповів, як відбудовуватимуть звільнені Київську, Чернігівську та Сумську області.

Як ідеться на сайті уряду, прем'єр розповів, що найперше проведуть обстеження пошкоджених будівель.

"Треба сформувати повну картину того, що підлягає відновленню, а що ні. Сьогодні затвердимо механізм такої оцінки", - зауважив Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, "Укрзалізниця" "буде закуповувати будівельні матеріали для їх подальшої передачі на місця".

"Будемо одразу проводити відновлювальні роботи там, де це можливо. Будемо допомагати містам і селам, які пережили цей жах", - наголосив прем'єр.

Оскільки значних пошкоджень на визволених територіях зазнала критична інфраструктура, то необхідно почати ремонти газопроводів, ліній електропередач, водопостачання.

"Нафтогаз" допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури. Через "Ощадбанк" компанії буде надано кредит на 4,5 млрд грн. Це також дозволить "Нафтогазу" закупати блакитне паливо, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки й дивіденди в бюджет", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute повідомив, що збитки, завдані інфраструктурі повномасштабною війною РФ проти України, за тиждень зросли на $8,3 млрд, до $62,6 млрд. А раніше Міністерство економіки підрахувало, що російська агресія вже завдала інфраструктурі України збитків на майже 120 млрд доларів, або майже 3,6 трлн грн.

Згідно з результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", більшість українців впевнені у швидкій відбудові країни після війни з Росією.