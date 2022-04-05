Поліція закликає громадян, які повертаються на звільнені території, не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями.

Мешканець села у Київській області, не чекаючи зачистки деокупованої території, попрямував туди, аби забрати свій автомобіль. Однак, машина виявилася замінованою росіянами, і чоловік загинув від вибуху.

Про це повідомила поліція Київщини.

4 квітня 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де відшукав свою автівку.

"Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими", - повідомили правоохооронці.

Силовики закликають громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території, не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями.

"Радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтесь до них, огородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, протягом останньої доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 1 тис. 190 вибухонебезпечних предметів, обстежили територію площею 232 га. Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 1 828 разів, на Миколаївщині – 953, Донеччині – 250, Київщині – 230, Сумщині – 125 разів.

Також Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство цифрової трансформації працюють над складенням карт мінних полів.