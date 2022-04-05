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РФ знову обстріляла Тернопільщину - ракету збили, а уламки пошкодили склад міндобрив, - Труш

Внаслідок викиду шкідливих речовин у Кременецькому районі виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква.

РФ знову обстріляла Тернопільщину - ракету збили, а уламки пошкодили склад міндобрив, - Труш
Володимир Труш
Фото: facebook/Володимир Труш

Росія знову здійснила ракетний обстріл Тернопільської області, однак ракета не досягла цілі - її збили сили української ППО.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. Станом на ранок заміри не показали збільшення рівня шкідливих речовин. Однак повторні проби виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква", - написав Труш.

Жителям населених пунктів, прилеглих до русла Ікви, рекомендують не використовувати воду з криниць як питну. Також заборонено вилов риби. 

Очільник Тернопільської ОВА додав, що в населений пункт, де трапився інцидент, доставляють питну воду. Автомобілі служби ДСНС везуть технічну воду для потреб господарств та підприємств".

Володимир Труш наголосив - екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується.

Нагадаємо, увечері 3 квітня РФ уперше завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Тернополі. Сили ППО знешкодили ракету, однак через ураження осколками цей об’єкт нині перебуває у непридатному для використання стані.

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