Зґвалтування під час війни – теж воєнний злочин, - Венедіктова

"Ми постійно отримуємо оперативну інформацію про факти такої наруги, про це кричать соцмережі. Але про це мовчать жертви".

Генпрокурор України Ірина Венедіктова наголосила, що зґвалтування під час війни – воєнний злочин.

У своєму Facebook Венедіктова повідомила, що Україна має міжнародні протоколи розслідування таких воєнних злочинів. "Ми маємо проводити експертизу всіх вбитих жінок на предмет можливих зґвалтувань", - зазначила Генпрокурор.

Ірина Венедктова розповіла, що спільно з правоохоронцями та громадським сектором прокуратура буде напрацьовувати "дієвий алгоритм, щоб допомогти жертвам і фізично, і морально, і юридично".

"В цьому дуже допоможуть громадські організації, бо саме їм, як свідчить практика із протидії домашньому насиллю, довіряються потерпілі. І тут ми будемо в синергії: від них безпека і терапія, від нас захист прав жертв і покарання винних", - підкреслила Генеральний прокурор України.

Венедіктова повідомила, що російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля щодо українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку.

"Ми постійно отримуємо оперативну інформацію про факти такої наруги, про це кричать соцмережі. Але про це мовчать жертви. Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх... Журналісти постійно запитують статистику таких злочинів, кількість проваджень. Ці цифри щодня змінюються, але вони не дзеркало ситуації. Ті, хто зазнав такого страшного насилля, здебільшого статистикою бути не хочуть. Правоохоронці частіше дізнаються про випадки із відкритих джерел або від третіх осіб, а не від безпосередніх потерпілих. Не завжди сигнали підтверджуються", - зазначила Генпрокурор.

Вона наголосила - під час роботи з жертвами насильства важливо " уникнути повторної травматизації потерпілих, щоб їм не доводилося переживати жах статевого насилля, переповідаючи по кілька разів медикам, слідчим, прокурорам, журналістам".

Нагадаємо, СБУ перехопила розмови окупантів, під час яких загарбники розповідали, що зґвалтували неповнолітню, а ще почали їсти собак.

У Броварському районі прокуратура повідомила про підозру російському військовому за зґвалтування.