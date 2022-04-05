​​На Дніпропетровщині ремонтують дороги для полегшення евакуації та доставки гуманітарки

Обмеження руху діє на одній ділянці автодороги Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя від с.Мар'янське до с.Чортомлик.

Дніпропетровська область розпочала ремонт доріг для полегшення евакуації та доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеву Службу автошляхів.

Зазначається, що ремонтні роботи стартували на низці трас області з метою ліквідації аварійних ям. Бригади шляховиків працюють на трасах державного значення у Дніпровському, Кам'янському, Синельниківському та Новомосковському районах.

"Наша мета – гарантувати безпечний проїзд дорогами області. Дніпропетровщина сьогодні є логістичним хабом, який забезпечує евакуацію біженців та переміщення гуманітарних вантажів", - зазначила служба.

Наразі вся дорожня інфраструктура регіону працює стабільно. "Обмеження руху діє на одній ділянці автодороги Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя від с.Мар'янське до с.Чортомлик".

Автодор також нагадав, що в області діє комендантська година діє з 21:00 до 6:00. На державних дорогах відбувається перевірка документів.

Цього року було заплановано оновлення 450 км автошляхів державного значення різних категорій.

Нагадаємо, 15 березня російські війська розгромили базу, яка будувала об'їзну Миколаєва.