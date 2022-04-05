​​На Дніпропетровщині ремонтують дороги для полегшення евакуації та доставки гуманітарки

Дніпропетровська область розпочала ремонт доріг для полегшення евакуації та доставки гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеву Службу автошляхів.
Зазначається, що ремонтні роботи стартували на низці трас області з метою ліквідації аварійних ям. Бригади шляховиків працюють на трасах державного значення у Дніпровському, Кам'янському, Синельниківському та Новомосковському районах.
"Наша мета – гарантувати безпечний проїзд дорогами області. Дніпропетровщина сьогодні є логістичним хабом, який забезпечує евакуацію біженців та переміщення гуманітарних вантажів", - зазначила служба.
Наразі вся дорожня інфраструктура регіону працює стабільно. "Обмеження руху діє на одній ділянці автодороги Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя від с.Мар'янське до с.Чортомлик".
Автодор також нагадав, що в області діє комендантська година діє з 21:00 до 6:00. На державних дорогах відбувається перевірка документів.
Цього року було заплановано оновлення 450 км автошляхів державного значення різних категорій.
Нагадаємо, 15 березня російські війська розгромили базу, яка будувала об'їзну Миколаєва.