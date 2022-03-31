"На 100% закуплено крупи, макарони, олію, молоко, цукор", – Шмигаль про проднабори для українців у прифронтових містах

Держава планує роздати 10 млн продуктових наборів із більш ніж 10 ключових продуктів.

Українська харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників завдяки державному замовленню на соціальні продукти. Ідеться про 300 таких підприємств.

Про це заявив голова українського уряду Денис Шмигаль.

"Держава закуповує для українців, які перебувають у прифронтових містах, 10 млн продуктових наборів, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів", – цитує прем’єр-міністра пресслужба Кабміну.

За словами Шмигаля, наразі на 100% закуплено крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Триває закупівля консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Як наголосив прем’єр-міністр, "Укрзалізниця" та "Укрпошта" разом з ВЦА вже доставляють і роздають ці набори людям.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.

Як повідомляли, під Києвом понад тиждень гасили пожежу на продуктових складах, де зберігалася продукція для мережевих магазинів АТБ, Сільпо, Фоззі Фуд. Окупанти обстріляли склади, які були заповнені вщерть. Усі товари зі складів довелося утилізувати.

За словами керівника ДСНС у Київській області, постраждалих унаслідок пожежі нема, але збитки – шалені.