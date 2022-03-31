Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаСуспільствоПодії

Галущенко до Сімсон: "Україна може допомогти ЄС "зістрибнути з гачка" російського викопного палива"

Міністр енергетики України під час онлайн-зустрічі з Єврокомісаром з питань енергетики обговорив ситуацію з ядерною безпекою України.

Галущенко до Сімсон: "Україна може допомогти ЄС "зістрибнути з гачка" російського викопного палива"
Герман Галущенко
Фото: iclub.energy

Сьогодні відбулася онлайн-зустріч зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За повідомленням пресслужби Міненергетики, Галущенко наголосив, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива. 

Мова йде про надання українських підземних сховищ газу та постачання електроенергії, зазначили в міністерстві.

Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили ситуацію з ядерною безпекою України та Європи (зокрема, захоплення Росією українських АЕС), результати візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України, а також перші результати роботи української енергосистеми у синхронному режимі з європейською.

Кадрі Сімсон повідомила, що після синхронізації енергосистем Україна стала важливим фактором надійної роботи європейської ЕС. Сімпсон додала, на енергопостачання Польщі позитивно вплинули розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України.

Нагадаємо, російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС і підписали "Акт прийому і передачі охорони" станції. Наразі тут залишається невелика кількість російських військових.

16 березня Президент Володимир Зеленський повідомив що завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також