Галущенко до Сімсон: "Україна може допомогти ЄС "зістрибнути з гачка" російського викопного палива"

Міністр енергетики України під час онлайн-зустрічі з Єврокомісаром з питань енергетики обговорив ситуацію з ядерною безпекою України.

Сьогодні відбулася онлайн-зустріч зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

За повідомленням пресслужби Міненергетики, Галущенко наголосив, що Україна може допомогти європейським країнам "зістрибнути з гачка" російського викопного палива.

Мова йде про надання українських підземних сховищ газу та постачання електроенергії, зазначили в міністерстві.

Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили ситуацію з ядерною безпекою України та Європи (зокрема, захоплення Росією українських АЕС), результати візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до України, а також перші результати роботи української енергосистеми у синхронному режимі з європейською.

Кадрі Сімсон повідомила, що після синхронізації енергосистем Україна стала важливим фактором надійної роботи європейської ЕС. Сімпсон додала, на енергопостачання Польщі позитивно вплинули розпочаті аукціони на експорт електроенергії з України.

Нагадаємо, російські окупанти покинули Чорнобильську АЕС і підписали "Акт прийому і передачі охорони" станції. Наразі тут залишається невелика кількість російських військових.

16 березня Президент Володимир Зеленський повідомив що завершилося обʼєднання української та європейської енергосистем. Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу".