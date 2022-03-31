Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
ГоловнаСпорт

​Російська мова стала однією з офіційних мов ФІФА

Це рішення ухвалили на 72-му конгресі організації, що відбувається в Катарі.

​Російська мова стала однією з офіційних мов ФІФА
Фото: FIFA.com

Міжнародна федерація футболу надала російській мові статус офіційної. Раніше статут ФІФА передбачав використання чотирьох офіційних мов – англійської, іспанської, німецької та французької, повідомляє "РБК-Україна".

Цими мовами в організації підтримують діалог з національними асоціаціями, а також ведуть документацію.

Рішення зробити російську п'ятою офіційною мовою ухвалили на 72-му конгресі організації, що відбувається в місті Доха (Катар).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на цьому конгресі буде розглянуто питання подальшого членства в організації Російської федерації футболу. До речі, повне відсторонення РФС чи виключення росіян з організації не розглядають. Натомість ФІФА вигнала зі своїх лав федерації Зімбабве, Кенії та Пакистану.

28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також