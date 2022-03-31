​Російська мова стала однією з офіційних мов ФІФА

Це рішення ухвалили на 72-му конгресі організації, що відбувається в Катарі.

Міжнародна федерація футболу надала російській мові статус офіційної. Раніше статут ФІФА передбачав використання чотирьох офіційних мов – англійської, іспанської, німецької та французької, повідомляє "РБК-Україна".

Цими мовами в організації підтримують діалог з національними асоціаціями, а також ведуть документацію.

Рішення зробити російську п'ятою офіційною мовою ухвалили на 72-му конгресі організації, що відбувається в місті Доха (Катар).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на цьому конгресі буде розглянуто питання подальшого членства в організації Російської федерації футболу. До речі, повне відсторонення РФС чи виключення росіян з організації не розглядають. Натомість ФІФА вигнала зі своїх лав федерації Зімбабве, Кенії та Пакистану.

28 лютого ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.