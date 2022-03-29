Асоціація європейських клубів пожертвувала українським командам €1 млн

Також багато клубів виступили з пропозиціями взяти українських молодих гравців у команди.

Асоціація європейських клубів (АЕК) пожертвувала українським клубам 1 мільйон євро. З такою заявою на генеральній асамблеї АЕК виступив президент організації Нассер Аль-Хелаїфі.

"Ми живемо у непрості часи. Нас усіх засмутили ці насильницькі напади. Страждання, які ми бачимо, нагадують нам про те, що справді важливо. З гордістю повідомляю, що АЕК надала один мільйон євро підтримки українським клубам", - цитує генсека ВВС.

"Також багато наших клубів виступили з пропозиціями взяти українських молодих гравців у команди.

Я на зв'язку з Радою ООН з прав людини, тому АЕК може допомогти як українському народу, так і переселенцям, які прибули до сусідніх країн", - зазначив Аль-Хелаїфі.