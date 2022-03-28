В Україну прибула гуманітарна допомога від Ла Ліги, повідомляє пресслужба Української прем'єр-ліги.

"Сотні або навіть тисячі людей отримають життєво важливі медикаменти та витратні матеріали. Українська футбольна сім'я вдячна іспанським друзям за цей жест людяності та підтримки українців, котрі опинилися у складних життєвих обставинах", — йдеться в заяві УПЛ.

Раніше "Реал" пожертвував €1 млн на допомогу Україні. Крім того, "Королівський клуб" передав одяг і спортінвентар.

Ще один іспанський гранд "Барселона" відкрила на "Ноу Камп" пункти прийому продуктів для дітей України та запропонувала долучитися до акції фінансовими пожертвами.