Збірні Шотландії та Польщі провели благодійний матч на підтримку України.
Організатори вирішили 10 фунтів із кожного квитка спрямувати на допомогу нашій країні.
Крім того, капітани команд використали пов'язки в синьо-жовтих кольорах.
У тій самій колірній гамі були кутові прапорці.
Свою підтримку продемонстрували вболівальники на трибунах.
Додамо, що сам матч у Глазго переможця не виявив – 1:1.
Нагадаємо, через вторгнення Росії в нашу державу ФІФА та УЄФА довелося перенести на червень півфінальний матч плей-оф Чемпіонату світу-2022 між збірними Шотландії та України.
Також через це збірну Росії позбавили права зіграти поєдинок проти Польщі, і поляки автоматично пройшли у фінал плей-оф, який відбудеться 29 березня.