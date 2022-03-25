Сам матч у Глазго переможця не виявив – 1:1.

Фото: EPA/UPG

Збірні Шотландії та Польщі провели благодійний матч на підтримку України.

Організатори вирішили 10 фунтів із кожного квитка спрямувати на допомогу нашій країні.

Крім того, капітани команд використали пов'язки в синьо-жовтих кольорах.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

У тій самій колірній гамі були кутові прапорці.

Фото: EPA/UPG

Свою підтримку продемонстрували вболівальники на трибунах.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Додамо, що сам матч у Глазго переможця не виявив – 1:1.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в нашу державу ФІФА та УЄФА довелося перенести на червень півфінальний матч плей-оф Чемпіонату світу-2022 між збірними Шотландії та України.

Також через це збірну Росії позбавили права зіграти поєдинок проти Польщі, і поляки автоматично пройшли у фінал плей-оф, який відбудеться 29 березня.