Ібрагімович висловився про війну в Україні

Гравець збірної Швеції та "Мілана" Златан Ібрагімович висловився про війну України з РФ.

За словами 40-річного чемпіона чотирьох країн, він виступає за мир у всьому світі.

"Важко говорити про війну, я - прихильник миру та кохання і через футбол хочу поширювати це повідомлення та мою енергію. Це те, чим ми повинні займатися.

Що зараз відбувається – це трагедія, цього не має бути. 2022-го ми маємо вирішувати проблеми нормальним шляхом, а не через війну", - наводить слова Ібрагімовича TUTTOmercatoWEB.

Раніше повідомлялося, що гравцям із українських клубів заборонили виступати у німецьких турнірах до кінця сезону.