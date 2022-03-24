Проти митників, які пропустили через кордон Суркісів без перевірки та декларування, порушили кримінальне провадження

Брати Суркіси вивезли з України велику суму грошей, що не було задекларовано на митниці.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон без перевірки машини відомих бізнесменів Григорія та Ігора Суркісів, повідомляє пресслужба ДБР.

"26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині.

Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь – яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось.

Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки.

У межах досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) встановлюється, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура", - йдеться у заяві ДБР.

Як стало відомо, почесний член УЄФА Григорій Суркіс та президент київського "Динамо" Ігор Суркіс виїхали з України до Угорщини, вивезши при цьому понад 17 млн. доларів, повідомляє isport.ua.