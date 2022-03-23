Тбіліське "Динамо" надіслало гуманітарну допомогу в Україну

Вантаж доправлять до "Арени Львів".

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"Динамо" (Тбілісі) відправило гуманітарний вантаж в Україну для допомоги постраждалим від вторгнення Росії, повідомляє sportarena.com.

Гуманітарний вантаж доставлять до центру надання допомоги вимушеним переселенцям, організованому донецьким "Шахтарем" на території "Арени Львів". Допомога включає понад 200 комплектів предметів домашнього побуту.

Раніше Федерація футболу Грузії спільно з футболістами національної команди організувала збір гуманітарної допомоги (медикаменти, медичне обладнання, продукти харчування, дитяче харчування) на потреби України.