Футболістам з українських клубів заборонили виступати у німецьких турнірах

Незважаючи на спеціальний дозвіл ФІФА, який дозволяє футбольним федераціям реєструвати гравців з українських і російських клубів поза трансферним вікном, Німецький футбольний союз (DFB) заборонив їм брати участь в офіційних турнірах під своєю егідою, повідомляє пресслужба організації.

Отже, гравці, які формально здобули право залишити свої команди під час розв'язаної Росією війни проти України, не зможуть виступати у німецьких чемпіонатах, Кубку Німеччини та зустрічах плей-оф.

Вони зможуть лише тренуватися в розташуванні німецьких клубів і брати участь у товариських матчах.

Таке рішення DFB мотивувала наміром зберегти спортивну цілісність змагань та інших турів сезону-2021/22 у всіх дивізіонах.