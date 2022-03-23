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Український боксер Захарєєв здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії

За підсумками змагань континентальної першості збірна України здобула 10 медалей.

Український боксер Захарєєв здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії
Юрій Захарєєв
Фото: mms.gov.ua

Український боксер Юрій Захарєєв виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи в Хорватії серед спортсменів віком до 22 років.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"23 березня в Хорватії відбулися фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед спортсменів до 22 років. Чемпіоном Європи у ваговій категорії до 71 кг став українець Юрій Захарєєв. У поєдинку за "золото" наш боксер переміг суперника з Вельсу Гарана Крофта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше срібні нагороди вибороли Андрій Юхимович (вагова категорія до 48 кг), Максим Власюк (вагова категорія до 60 кг) та Іван Сапун (вагова категорія до 86 кг).

За підсумками змагань континентальної першості  збірна України з боксу здобула 10 медалей: 2 "золота", 3 "срібла" та 5 "бронз".

Нагадаємо, в листопаді минулого року Захарєєв став чемпіоном світу з боксу в Белграді, подолавши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва. 17 лютого 2022 року наймолодшого українського чемпіона світу з боксу нагородили квартирою в Києві.

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